Marras resta sospeso | Attendo la società

La situazione di Manuel Marras alla Reggiana resta in sospeso, con il club che attende chiarimenti dalla società. La questione principale riguarda il futuro del talento, il cui contratto scade nel 2026, ma le politiche sul rinnovo per gli over 30 sono chiare e restrittive. Solo se si deciderà di prolungare il suo accordo, Marras potrà avere un ruolo stabile nella squadra. Resta da capire se le richieste dell’esterno classe ’93 saranno compatibili con la nuova strategia del club...

Manuel Marras farà ancora parte della ‘nuova’ Reggiana? Diciamo che se la risposta dovesse essere affermativa solo nel caso in cui si decida di allungargli il contratto (che scade nel 2026, come quello di Rozzio, Libutti e di tanti altri.) allora non ne saremmo così convinti. Il club dovrà quindi fare chiarezza perché la politica sugli ‘over 30’ è abbastanza chiara (non più di un anno). Se l’esterno classe ’93 avrà pretese diverse, come emerge da questa intervista, allora sembra inevitabile un addio. Marras, siete stati i primi in tutta la Serie B a radunarvi e anche quelli che faranno il ritiro più lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marras resta sospeso: "Attendo la società"