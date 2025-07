Rifiutò il ruolo di James Bond impara tanto dalla moglie atleta paralimpica è nel cast di Jurassic World E parla italiano Intervista a Rupert Friend

Rupert Friend, 43 anni, ha appena svelato perché ha sempre declinato il ruolo di James Bond, nonostante le numerose esperienze da vero professionista. Dall’eleganza di Homeland alle sfide di un nuovo progetto, l’attore inglese si apre in un’intervista in italiano, dimostrando che anche i sogni richiedono il giusto momento. Tra pragmatismo, avventura e un tocco di charme, scopriamo come una vita più ricca di emozioni possa portare a scelte sorprendenti…

Pragmatico, elegante e un pizzico avventuroso. Tre doti perfette, se oggi l'attore inglese Rupert Friend, 43 anni, decidesse di accettare la parte che rifiutò a 22, perché non si riteneva ancora pronto: diventare il nuovo James Bond. Ora l'esperienza di certo non gli manca, visto il ruolo di agente della Cia che ha interpretato per 58 episodi nella serie Homeland: Caccia alla spia. Una chiacchierata iniziale in italiano, fluentemente sorprendente. «L'ho studiato all'università, mi diverte parlarlo», ci confida, «amo la cultura, il cibo, il vostro Paese è un luogo particolare». Così come la vita di Friend, piena di passioni (dall'archeologia alle storie immaginifiche dello scrittore Roald Dahl).

