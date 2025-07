Torino Baroni al Filadelfia | arrivo e parole del tecnico – VIDEO

Il grande giorno è arrivato: Marco Baroni è ufficialmente sbarcato al Filadelfia, dando il via alla nuova avventura del Torino per la stagione 2025-2026. Con entusiasmo e determinazione, il tecnico ha condiviso le sue prime impressioni e obiettivi, pronti a scrivere un capitolo entusiasmante per i granata. La passione è palpabile: ora, non resta che scoprire cosa riserva il futuro sotto la guida di Baroni.

Torino, Marco Baroni è arrivato al Filadelfia per l’inizio del raduno, ecco l’arrivo e le prime parole del nuovo tecnico dei granata (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). È ufficialmente iniziata la stagione del Torino targata 2025-2026. Oggi, martedì 8 luglio, Marco Baroni e i suoi giocatori si radunano presso lo Stadio Filadelfia per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Baroni al Filadelfia: arrivo e parole del tecnico – VIDEO

Inizia la stagione 2025/2026 del @TorinoFC_1906: al raduno al #Filadelfia arrivano i primi giocatori. Il primo ad arrivare è #Vlašic. Ecco mister #Baroni: "Sono pronto e felice". @LorenzoBosca #Torino #TorinoFc Vai su X

ESTATE GRANATA La stagione 2025/2026 del #Torino parte ufficialmente l'8 luglio con il nuovo mister Marco #Baroni. Il nuovo allenatore del #Toro troverà la squadra l'8 luglio al #Filadelfia per la partenza in ritiro. ? Sistemate le prime cose, i granata si Vai su Facebook

