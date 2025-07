Wimbledon 2025 il programma dell’8 luglio | i match di oggi e dove vederli

Wimbledon 2025 entra nel vivo con i quarti di finale, offrendo emozioni e sfide mozzafiato sull’erba inglese. Dopo un’incantevole giornata che ha visto avanzare Sinner e Cobolli, e lasciare fuori Sonego, oggi si prospetta un pomeriggio ricco di adrenalina. Su cosa puntare e dove seguire le emozioni? Scopri il programma completo e preparati a vivere ogni istante di questa prestigiosa manifestazione.

Wimbledon 2025 da oggi 8 luglio mette in scena i quarti di finale. Sull’erba inglese non ci sono italiani dopo le emozioni di ieri che hanno visto l’accesso ai quarti di Sinner e Cobolli e il ko di Sonego. Ad aprire il programma di oggi sul campo 1 alle 14 ci penseranno l’americano Taylor Fritz, numero 5 del tabellone e il russo Karen Khachanov (numero 17). Alle 15.40 poi sul campo centrale occhi puntati su Carlos Alcaraz, campione in carica e numero 2 al mondo, che se la vedrà con l’idolo di casa Cameron Norrie. Only 8 remain. Who will advance to the gentlemen's singles semi-finals? #Wimbledon pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it