Alessandro Cattelan lascia la Rai per passare a Mediaset?

Alessandro Cattelan cambia rotta: dall’assenza in Rai alle luci di Mediaset. Dopo aver conquistato il pubblico con “Stasera c’è Cattelan” e “Da vicino nessuno è normale”, il giovane e talentuoso presentatore sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La sua futura avventura a Cologno Monzese potrebbe rivoluzionare il panorama televisivo italiano, portando stile e innovazione. Ecco cosa ci aspetta nel suo prossimo grande passo.

Nuova avventura per Alessandro Cattelan? Assente dai palinsesti Rai, che sembra aver bocciato il suo Stasera c’è Cattelan e la prima serata Da vicino nessuno è normale, il giovane presentatore ed ex volto di X Factor su Sky sembra pronto ad approdare in Mediaset. Secondo quanto ha riportato in anteprima Affari italiani, il 45enne di Tortona potrebbe portare a Cologno Monzese il suo tradizionale late show, con cui si è fatto conoscere nella fascia della seconda serata. Inoltre, il suo impegno potrebbe riguardare anche la versione italiana di Password, programma americano guidato da Jimmy Fallon che lo ha riadattato per Nbc, in cui un Vip e un Nip devono indovinare la stessa parola. 🔗 Leggi su Lettera43.it