ECCELLENZA | comitato biancoazzurro lo santo sale al vertice Trattative aperte per ampliare il gruppo della Sangio | il ds Agatensi in prima linea

Il Comitato Biancoazzurro di San Giovanni si prepara a scrivere una nuova, entusiasmante pagina nella storia della Sangiovannese. Con il direttore sportivo Agatensi e l’allenatore Calderini in prima linea, si aprono trattative per ampliare e rafforzare il gruppo, puntando a una squadra pronta a competere ai massimi livelli della quarta serie. I nomi di Gori e Borri alimentano l’attesa, promettendo un futuro ricco di novità .

SAN GIOVANNI Andrea Agatensi assieme all’allenatore Stefano Calderini sta lavorando alacremente per la costruzione di una Sangiovannese nuova di zecca, considerato che anche Romanelli e Arrighi ancora sotto contratto del Marzocco hanno, espressamente, richiesto alla società di poter trovare un accordo per rescindere il loro rapporto di lavoro e accasarsi in quarta serie. I nomi del centrocampista Gori e dell’attaccante Borri restano di strettissima attualità , si stanno portando però avanti altre trattative tra le zone limitrofe, in giro per la Toscana. Si è fatto una chiacchiera anche con alcuni degli elementi della passata stagione, uno tra tutti il portiere Barberini col quale però non è stato raggiunto l’accordo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net