Un pallone da basket un tramonto romano e una proposta a sorpresa | Valentina Vignali ha detto sì a Fabio Stefanini

N essun ristorante gourmet, tramonti in spiaggia o jet privati: per Valentina Vignali e Fabio Stefanini il romanticismo si scrive con le sneakers ai piedi e una palla a spicchi tra le mani. La proposta di matrimonio più virale del momento è arrivata proprio lì, sul cemento di un campetto di basket romano, mentre la Città eterna faceva da cornice e il tramonto tingeva tutto di rosa. Valentina Vignali e Fabio Stefanini, la proposta di matrimonio sul campo da basket. La coppia, unita dalla passione per la pallacanestro e da un passato sentimentale che sembrava archiviato, ha sorpreso tutti con un gesto carico di significato: Fabio in ginocchio, Valentina in divisa da gioco, e un anello nascosto dentro una finta palla da basket, accompagnato da una frase: «Questo è il tiro finale e voglio che sia per sempre».