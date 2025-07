Extreme E rinnova la propria partnership con Warner Bros Discovery

Extreme E rinnova con entusiasmo la propria partnership con Warner Bros. Discovery, consolidando un impegno che porterà l’adrenalina delle corse motoristiche a milioni di appassionati in tutta Europa. Grazie a questo accordo pluriennale, gli spettatori potranno vivere in diretta e on-demand le emozioni più intense, ovunque si trovino. Un’alleanza che promette di rivoluzionare il modo di seguire lo sport motoristico, offrendo un’esperienza senza precedenti: la sfida continua!

Extreme H è lieta di confermare la firma di un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD), che offrirà a milioni di appassionati di sport motoristici la migliore copertura delle gare in diretta e on-demand in tutta Europa. Per garantire la trasmissione di Extreme H in più di 50 territori, Eurosport trasmetterà emozionanti azioni . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Extreme E rinnova la propria partnership con Warner Bros. Discovery

In questa notizia si parla di: extreme - warner - bros - discovery

#LeCronacheLunari, i romanzi fantasy young adult di Marissa Meyer saranno trasposti in un lungometraggio di animazione realizzato per la Warner Bros. dall'inglese Locksmith Animation. Vai su Facebook

Hokuto no Ken: un trailer ci presenta il nuovo anime in arrivo nel 2026; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 3 Maggio, in prima serata; Wonder Twins: KJ Apa e Isabel May protagonisti del film DC in arrivo su HBO Max.

Tennis e Olimpiadi, Sky e Discovery divorziano dopo trent'anni: cosa cambia per gli utenti e quanto costerà il nuovo abbonamento a «Max» - Dopo quasi trent’anni di collaborazione, si è conclusa ufficialmente l’intesa tra Sky Italia e Warner Bros Discovery. Secondo msn.com

TV e Rete: ufficiale la rottura tra SKY e Warner Bros. Discovery. Appassionati di tennis di nuovo costretti al doppio abbonamento - Tennis e TV | I canali Eurosport restano disponibili solo su Discovery+, DAZN e TIMVision. Lo riporta ubitennis.com