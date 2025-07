Graduatorie ATA 24 mesi | le 30 scuole dell’allegato G non vengono utilizzate per le immissioni in ruolo

Se sei un membro del personale ATA o semplicemente interessato alle normative scolastiche, questa distinzione tra le graduatorie ATA 24 mesi e le 30 scuole dell’Allegato G potrebbe sembrare complessa. Durante la diretta di Orizzonte Scuola del 23 giugno 2025, Bartolo Cozzolino ha chiarito che queste 30 scuole non sono collegata alle procedure di immissione in ruolo. Ecco tutto quello che devi sapere su questa importante differenza.

Durante la diretta trasmessa il 23 giugno 2025 da Orizzonte Scuola, Bartolo Cozzolino, AA ed esperto di normativa scolastica, ha chiarito una questione spesso oggetto di incertezza tra il personale ATA: il modello G, che consente di indicare fino a 30 scuole, non è collegato alla procedura di immissione in ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuole - ruolo - graduatorie - mesi

L’educazione come bene comune: il ruolo delle piccole scuole nelle aree interne - Il 16 maggio 2025, il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre ospiterà il seminario “L’educazione come bene comune per rigenerare le comunità nelle aree interne”, curato dai Proff.

Graduatorie Provvisorie ATA 24 mesi 2025/26 in arrivo. Verifica punteggi e posizioni per supplenze e immissioni in ruolo. Reclami entro 10 giorni Vai su Facebook

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G scade l'11 luglio: perché è importante e a cosa serve. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie 24 mesi Ata, sono già state pubblicate in diverse province [AGGIORNAMENTO]; Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: deve compilarlo anche chi ha scelto le scuole in terza fascia? RISPOSTE AI QUESITI.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 al via: ecco le graduatorie utili e come si presenta la domanda (FASE 1 scelta della provincia) - Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2025/26: già a disposizione degli Uffici competenti le funzionalità per attivare le convocazioni degli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle Graduatorie ... Scrive orizzontescuola.it

ATA 24 Mesi: Disponibili Nuove Graduatorie Provvisorie [ELENCO AGGIORNATO] - Le prime graduatorie provvisorie del personale ATA 24 mesi per il triennio 2025/26 sono ora disponibili. Secondo msn.com