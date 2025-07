altri quattordici paesi hanno subito la minaccia di dazi americani

L'ombra delle misure protezionistiche si allunga su diversi paesi, mentre gli Stati Uniti minacciano di imporre dazi fino al 40% su un ampio elenco di nazioni. Con questa strategia, il presidente americano mira a rafforzare le negoziazioni bilaterali e ridefinire gli equilibri commerciali globali. L'Europa, attualmente esclusa, osserva con attenzione l'evolversi di questa situazione critica che potrebbe ridisegnare gli scenari economici mondiali. La partita è aperta: sarà la diplomazia a prevalere?

Al momento l’Unione europea è stata esclusa dal nuovo giro di minacce dei dazi americani. Con lettere formali inviate a quattordici governi, il presidente degli Stati Uniti ha riaperto lo scontro commerciale su scala globale: dal primo agosto verranno imposti dazi fino al quaranta per cento su un ampio blocco di Paesi, tra cui Giappone, Corea del Sud, Malesia, Thailandia e Bangladesh. Lo scopo è sempre lo stesso: forzare accordi bilaterali a condizioni favorevoli per Washington. Le tariffe piĂą pesanti colpiranno Laos e Myanmar (quaranta per cento), seguiti da Cambogia e Thailandia (trentasei per cento), Bangladesh e Serbia (trentacinque per cento), Indonesia (trentadue per cento), Sudafrica e Bosnia (trenta per cento) e un blocco piĂą moderato – Giappone, Corea del Sud, Malesia, Tunisia e Kazakhstan – con un’imposizione del venticinque per cento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it