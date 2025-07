Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 09 | 10

Ben trovati con Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a informarvi sulle condizioni del traffico. Oggi, nel rush orario mattutino del 8 luglio 2025, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta rallentamenti significativi: tra il Grande Raccordo Anulare e le uscite Casilina, Aurelia e nella zona di Fiumicino. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio la vostra giornata.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si rallenta tra uscita Casilina e da Pia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Cassia ed Aurelia sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti tra via Isacco Newton e la Magliana direzione Colombo sul tratto Urbano lunghe code tra il grande raccordo del Portonaccio direzione tangenziale est mentre sulla statale Pontina si rallenta tra Aprilia e Pomezia Nord direzione Roma in via Aurelia traffico rallentato tra di San Nicola in Marina di Palidoro direzione Roma mentre in via Cassia rallentamenti e code tra la storta e la Giustiniana direzione Trionfale

