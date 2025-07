Ero scappato dai poliziotti, non avevo il casco. La confessione di Calenda.

qualche errore di gioventù. La sua confessione ci ricorda che anche le figure pubbliche attraversano momenti di leggerezza e ribellione, ma ciò che conta è come si sceglie di crescere e imparare dai propri sbagli. Una lezione di maturità e riflessione, che ci incoraggia a guardare oltre le azioni impulsive per comprendere il percorso di evoluzione personale.

Chi, da piccolo, non ha commesso una bravata? Magari preso dalla ribellione della gioventù o fomentato dall'adrenalina in compagnia di un amico? È capitato a tutti, certo, ma l'importante è capire la gravità di quel gesto e - una volta maturato - non ricadere nella stessa trappola. Ed è proprio quanto accaduto a Carlo Calenda, che da ragazzo ha sfidato i poliziotti che lo volevano fermare per un controllo e che ora riconosce di aver fatto un'idiozia, e perciò sul caso Ramy Elgaml si schiera dalla parte degli uomini in divisa. Il leader di Azione, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, stava parlando della vicenda su cui la sinistra fatica a essere chiara, e a un certo punto - senza girarci attorno - ha rivelato i particolari di un episodio risalente alla sua adolescenza: " Ero un ragazzino, eravamo in due sulla Vespa senza casco e c'avevano cercato di fermare sul Lungotevere e io sono scappato.