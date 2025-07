The Batman – Parte II | James Gunn conferma che la sceneggiatura è pronta ed grandiosa

Mentre Superman si prepara a conquistare il grande schermo, il mondo del cinema attende con trepidazione il ritorno di Batman. James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha appena annunciato che la sceneggiatura di "The Batman – Parte II" è pronta e definita "grandiosa". Un segnale chiaro che il Cavaliere Oscuro sta per rinascere con una nuova energia. La speranza di un film epico si fa sempre più concreta… restate sintonizzati!

Mentre Superman  si prepara a spiccare il volo al cinema, sembra proprio che il Batman di Matt Reeves sia pronto per emergere nuovamente dall’ombra. Sul tappeto rosso della prima mondiale di Superman di lunedì, lo sceneggiatore, regista e co-CEO dei DC Studios James Gunn ha confermato ai giornalisti di aver letto la tanto attesa sceneggiatura di Reeves per The Batman – Parte II. “ È grandiosa ”, ha detto ora Gunn, dopo che Reeves ha condiviso una foto della copertina della sceneggiatura completata il mese scorso, con il simbolo di Batman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: batman - james - gunn - conferma

James Gunn rivela se anche il Batman del DCU avrà i mutandoni - James Gunn rivela finalmente se anche il Batman del DCU indosserà i tradizionali mutandoni. Dopo anni di speculazioni e discussioni sulla classica iconografia dei supereroi, il regista svela i retroscena sulla decisione che potrebbe cambiare il volto del Cavaliere Oscuro.

Batman: James Gunn conferma che due nuove sceneggiature saranno pronte entro il 2025 Vai su X

James Gunn conferma che la Trinità (Wonder Woman, Superman, Batman) si riunirà nel DCU "ma non nel prossimo progetto" Vai su Facebook

Batman, James Gunn conferma: leggerà due sceneggiature entro la fine dell'anno!; Batman: James Gunn conferma che due nuove sceneggiature saranno pronte entro il 2025; Robert Pattinson non sarà il Batman del DCU, conferma James Gunn.

Batman: James Gunn conferma che due nuove sceneggiature saranno pronte entro il 2025 - presidente dei DC Studios, ha confermato che entro la fine del 2025 leggerà due diverse sceneggiature dedicate a Batman. Secondo msn.com

Batman, James Gunn conferma: leggerà due sceneggiature entro la fine dell'anno! - La prima è ovviamente quella di The Batman: Parte 2 di Matt Reeves, ma l'altra è Batman: The Brave & The Bold o World's Finest? Da cinema.everyeye.it