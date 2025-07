Nieling un olandese a Modena Per Sottil una difesa tutta nuova

Bryant Nieling, difensore olandese di 30 anni, è ufficialmente entrato a far parte del Modena, segnando un importante passo nell'internazionalizzazione della squadra. Con questa new entry, il club rafforza la propria linea difensiva, completando il reparto dopo le recenti partenze di Botteghin e Caldara, e puntando su un talento che porta con sé esperienza e freschezza. Il progetto modenese si arricchisce di un nuovo elemento, pronto a fare la differenza in campo.

Il processo di internazionalizzazione è completo. Anche Bryant Nieling, messi a punto gli ultimi dettaglio burocratici del suo trasferimento italiano che hanno fatto slittare l’annuncio di qualche giorno, è ufficialmente un nuovo calciatore del Modena. L’approdo dell’olandese, 30 anni dopo l’esperienza di Gian Paolo Assorgia (italo-olandese), completa per il momento il reparto difensivo, dopo le uscite di Botteghin e Caldara rimpiazzate anche da Tonoli. Con la conferma di Dellavalle, Cauz ritenuto incedibile, il rinnovo di Pergreffi e il jolly Beyuku, resterà da sciogliere le riserve sulla cessione di Zaro ed eventualmente puntellare anche se il ruolo di perno centrale potrebbe farlo, per caratteristiche, proprio Nieling. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nieling, un olandese a Modena. Per Sottil una difesa tutta nuova

