Sport in tv oggi martedì 8 luglio 2025 | Wimbledon Tour de France e Mondiale per Club

Oggi, martedì 8 luglio 2025, il palinsesto sportivo è ricco di emozioni e grandi appuntamenti: dal prestigioso Wimbledon al Tour de France, fino alla sfida mondiale per club. Non mancano neanche le emozionanti tappe del Giro d’Italia Women e gli Europei femminili di calcio, pronti a catturare l’attenzione degli appassionati. Pronti a vivere un’altra giornata all’insegna dello sport? Scopri tutto in diretta su TV e streaming!

Tra gli eventi in programma oggi in tv e streaming c'è anche la seconda tappa del Giro d'Italia Women e gli Europei femminili di calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sport in tv oggi, martedì 8 luglio 2025: Wimbledon, Tour de France e Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: sport - martedì - luglio - wimbledon

Sport in tv oggi (martedì 13 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 13 maggio, gli appassionati di sport possono prepararsi a una giornata entusiasmante. I riflettori si accendono sugli Internazionali d’Italia, con gli ottavi di finale protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Translate post#Wimbledon, #Sinner debutterà martedì 1° luglio #SkySport #SkyTennis Vai su X

Wimbledon: Il programma completo di Martedì 08 Luglio 2025 Vai su Facebook

Programma Day 9: quarti di finale per Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka; Wimbledon, day 9: si giocano i primi quarti di finale; Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 1 luglio · Tennis ATP e WTA.