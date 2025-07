Atletica under 20 Nessuna come Elisa Marini È la regina della marcia sui 10 km

Elisa Marini si conferma la stella indiscussa dell'atletica under 20, dominando la marcia sui 10 km ai Campionati Italiani di Grosseto. Con un crono di 46’58”52, quasi un minuto meglio del suo precedente record, ha dimostrato di essere la regina della disciplina tra i giovani talenti. Questa vittoria non solo consacra il suo talento, ma rafforza anche la sua posizione come futura promessa dello sport italiano, certificando come il suo nome sia destinato a brillare sempre di più.

Al Cus Macerata e tra gli addetti ai lavori col "fiuto migliore" non c’erano dubbi, ma se serviva una ulteriore dimostrazione di talento, è giunta proprio ai Campionati Italiani Under20. A Grosseto infatti Elisa Marini si è laureata regina nazionale nella gara di marcia sulla distanza dei 10 km, la giovane è stata padrona dei 10.000 con quasi un minuto di miglioramento in 46’58”52. Campionessa italiana Juniores. Un’impresa che certifica come l’atleta cussina classe 2006 possa rappresentare il futuro azzurro nella difficile specialità del tacco e punta. Marini in Toscana è stata avvantaggiata dal forfait all’ultimo della Di Fabio, assenza che l’ha resa la grande favorita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica under 20. Nessuna come Elisa Marini. È la regina della marcia sui 10 km

In questa notizia si parla di: marini - elisa - regina - marcia

Elisa Marini del Cus Macerata debutta con l'Italia ai Campionati Europei di marcia - Elisa Marini del Cus Macerata segna un momento storico debuttando con l'Italia ai campionati europei di marcia.

Atletica under 20. Nessuna come Elisa Marini. È la regina della marcia sui 10 km; Atletica: Marche da record, 5 ori e 13 podi ai Campionati Italiani Juniores e Promesse; Marche boom: 5 ori ai Tricolori!.

Atletica under 20. La marciatrice Marini in nazionale - MSN - L’Italia potrà andarci con tre atlete e, grazie alle sue prove, Elisa al momento è la seconda nella graduatoria nazionale. Segnala msn.com

Elisa Marini conquista il bronzo agli Europei a squadre di marcia - Il Resto del Carlino - Elisa Marini, 19enne del Cus Macerata, brilla agli Europei a squadre di marcia, conquistando il bronzo per l'Italia. Secondo ilrestodelcarlino.it