MotoGP i precedenti di Bagnaia al Sachsenring ‘Pecco’ ha spezzato la maledizione nel 2024

Dopo dodici anni di sfide e delusioni, Francesco Bagnaia riesce finalmente a conquistare il Sachsenring nel 2024, spezzando una maledizione che sembrava incolmabile. Sebbene le sue prime esperienze siano state caratterizzate da difficoltà e qualche infortunio, la perseveranza ha avuto la meglio. Ora Pecco può sorridere, consapevole che la vittoria al Sachsenring non è solo un successo, ma anche la dimostrazione che con determinazione si possono superare anche le sfide più ardue.

Ce ne è voluto di tempo prima che Francesco Bagnaia riuscisse a imporsi al Sachsenring, eppure alfine ce l'ha fatta! "Chi l'ha dura la vince", recita un proverbio popolare, perfettamente applicabile al rapporto di Pecco con il tortuoso tracciato tedesco, cominciato in sordina ben dodici anni orsono. Per la verità, non arriva alcuna soddisfazione in Moto3, dove chiude nelle retrovie all'esordio (2013), diserta per infortunio l'edizione 2014, si ritira nei primi giri del 2015 e non va oltre un'anonima decima piazza, a mezzo minuto dal vincitore, nel 2016. L'esperienza cadetta in Moto2 comincia con un podio, un terzo posto conseguito in volata nel 2017, alle spalle di Franco Morbidelli e Miguel Oliveira, ma davanti a Simone Corsi e Mattia Pasini.