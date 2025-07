Insigne | A Toronto non è andata come sognavo sarebbe un onore tornare a lavorare con Sarri

Lorenzo Insigne, dopo l’esperienza a Toronto, ritorna in Italia con il sogno di riabbracciare il calcio nostrano e, soprattutto, di lavorare di nuovo con Sarri. La sua volontà è chiara: restare in Serie A e affrontare una nuova sfida. In un’intervista a Il Messaggero, Insigne svela i suoi piani e la speranza di un ritorno che possa scrivere un nuovo capitolo della sua brillante carriera calcistica.

Lorenzo Insigne, dopo la sua avventura a Toronto, è tornato in Italia per le vacanze, ma anche per cercare di unirsi a un club di Serie A in vista della prossima stagione. La sua intervista a Il Messaggero. . E’ tornato per restare in Italia? «Sì, è quello che voglio. Ho un procuratore che sta lavorando e vediamo che succede. Deciderò non solo per il mio bene, ma anche per quello della mia famiglia. Di mercato ora non so nulla; fino a quando il mio procuratore non ha qualcosa di concreto in mano, non mi fa sapere nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Insigne: «A Toronto non è andata come sognavo, sarebbe un onore tornare a lavorare con Sarri»

In questa notizia si parla di: insigne - toronto - andata - sognavo

Lorenzo Insigne, che gol col Toronto: di testa e in tuffo - Lorenzo Insigne continua a brillare nella MLS, regalando al Toronto un gol spettacolare di testa e in tuffo.

Insigne: «A Toronto non è andata come sognavo, sarebbe un onore tornare a lavorare con Sarri; Napoli, intervista Lorenzo Insigne: «Sono tornato e ho tanta voglia di Nazionale»; Insigne: «La Lazio? Dovremo valutare. Tornare con Sarri sarebbe un onore, con lui ho un gran rapporto».

Insigne: «A Toronto non è andata come sognavo, sarebbe un onore tornare a lavorare con Sarri» - Lorenzo Insigne, dopo la sua avventura a Toronto, è tornato in Italia anche per cercare di unirsi a un club di Serie A. Si legge su ilnapolista.it

ESCLUSIVA Lorenzo Insigne a Il Mattino: «A Toronto ho esultato per i due scudetti vinti dal Napoli. Ho voglia di Nazionale» - ESCLUSIVA Lorenzo Insigne a Il Mattino: «A Toronto ho esultato per i due scudetti vinti dal Napoli. Come scrive ilnapolionline.com