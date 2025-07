Sostenibilità come competenza | a Montevarchi il futuro si costruisce con l’Its

Il futuro di Montevarchi si costruisce con i protagonisti di domani, pronti a fare la differenza nel settore dell’energia e della sostenibilità. Mercoledì 9 luglio, alle ore 17, l’Open Day dell’ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità animerà il Palazzo del Podestà, offrendo un’occasione unica per scoprire come la sostenibilità diventi una competenza strategica. Un’opportunità da non perdere per chi sogna di guidare il cambiamento.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Mercoledì 9 luglio, alle 17, il Palazzo del Podestà di Montevarchi (Piazza Varchi 8) ospiterà l’Open Day dell’ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità, dedicato al corso post diploma “Sustainability Manager AR25”. Un’occasione per scoprire un percorso che integra la sostenibilità nelle imprese come leva strategica di crescita e innovazione. Il corso biennale, gratuito e finanziato dal PR Toscana FSE+ 2021-2027 ed inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, si rivolge a giovani interessati a lavorare nel campo del green marketing, dell’economia circolare, delle certificazioni ambientali e dell’innovazione dei processi produttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sostenibilità come competenza: a Montevarchi il futuro si costruisce con l’Its

