Maltempo | esondati due fiumi in Veneto Notte di tempesta anche in Lombardia

Una notte di tempesta ha colpito il Nord Italia, con esondazioni di due fiumi in Veneto e forti temporali in Lombardia. Mentre le allerte climatiche si intensificano, le città si preparano a un’ondata di caldo imminente. È fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie: ecco le notizie essenziali per affrontare con consapevolezza questa stagione turbolenta.

Roma, 8 luglio 2025 – Oggi allerta arancione per maltempo in Lombardia e Veneto; gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tornano a bollino verde oggi per il caldo quasi tutte le città : in giallo solo Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Ma da venerdì è prevista una nuova ondata di caldo. Le notizie di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maltempo: esondati due fiumi in Veneto. Notte di tempesta anche in Lombardia

