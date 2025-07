Corso Its edge developer la presentazione nella sede di Confindustria

Lunedì 14 luglio, nella prestigiosa sede di Confindustria Toscana Sud ad Arezzo, si terrà l’Open Day per il corso ITS EDGE Developer, un’opportunità unica per scoprire come formare giovani talenti nelle competenze chiave dello sviluppo software e dell’intelligenza artificiale. Un percorso innovativo che prepara i partecipanti a dominare le sfide digitali del futuro, armati di competenze tecniche avanzate e capacità di applicazione concreta nel mondo reale. Un’occasione da non perdere!

Arezzo, 8 luglio 2025 – Si terrà lunedì 14 luglio alle 11 (nella sede di Confindustria Toscana Sud, Via Roma 2 Arezzo) l'Open Day per la presentazione del corso ITS EDGE Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di comprendere e applicare l'Intelligenza Artificiale nella gestione di dati in tempo reale e rivoluzionare l'industria 4.0. In questa occasione, le aziende e gli organizzatori del corso incontreranno i giovani e le persone interessate fornendo ulteriori informazioni e presentando il piano di studio previsto.

In questa notizia si parla di: corso - edge - developer - presentazione

