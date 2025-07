Valentino tentato assalto nella villa dello stilista a Roma | la guardia spara ladri in fuga

Un tentato furto scuote Roma: valentino, noto stilista, è stato protagonista di un episodio turbolento nella sua villa. Due ladri sospetti sono stati intercettati dal vigilante, che ha reagito con colpi in aria per intimidire i malintenzionati mentre Valentino e altri ospiti erano presenti in casa. La scena si è conclusa con i ladri in fuga, ma l’incidente solleva ancora una volta il tema della sicurezza delle residenze dei personaggi pubblici.

Il vigilante ha notato due persone sospette entrare nel giardino della tenuta e ha sparato in aria a scopo intimidatorio. Il tutto mentre Valentino e altre persone erano in casa.

