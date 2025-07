Dolore al gomito per Sinner ma è senza fisioterapista! A chi dovrà affidarsi

Jannik Sinner ha vissuto ieri una serata surreale sul Centre Court di Wimbledon, ritrovandosi sotto di due set contro il bulgaro Grigor Dimitrov e usufruendo del ritiro del suo avversario per un grave infortunio al pettorale. Il numero uno al mondo approda così in maniera rocambolesca ai quarti di finale dei Championships 2025, ma prima di tornare in campo per sfidare lo statunitense Ben Shelton dovrà effettuare degli esami. Il 23enne altoatesino ha dovuto fare i conti infatti con un fastidio al gomito destro in seguito ad una caduta nel corso del primo game della partita. “ Un po’ di preoccupazione c’è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dolore al gomito per Sinner, ma è senza fisioterapista! A chi dovrà affidarsi

Wimbledon, Sinner e l'infortunio al gomito: cosa è successo - Un inizio di Wimbledon segnato da imprevisti: Jannik Sinner, tra i favoriti, ha affrontato un dolore al gomito destro durante gli ottavi contro Dimitrov, richiedendo l'intervento del fisioterapista.

Un Sinner con le spalle al muro è "salvato" dall'infortunio alla spalla di Dimitrov, costretto al ritiro in vantaggio 2-0. Ai Quarti dovrà decisamente alzare il livello. Vai su Facebook

