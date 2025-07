Juve | Douglas Luiz Mbangula le varie uscite per il progetto

La Juventus sta pianificando una strategia di mercato aggressiva, concentrandosi su uscite chiave come Samuel Mbangula, Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Timothy Weah. L’obiettivo di Damien Comolli è generare risorse finanziarie per rafforzare la rosa e puntare a nuovi acquisti di livello. In un contesto di grandi cambiamenti, le prossime settimane saranno decisive per il futuro bianconero, con tutte le attenzioni rivolte alle mosse sul mercato.

Strategia di mercato in uscita La Juventus lavora per sbloccare il mercato. Le discussioni online, anche su social come X, evidenziano cinque nomi in uscita: Samuel Mbangula, Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Timothy Weah. Damien Comolli, guida del progetto bianconero, punta a generare risorse per nuovi acquisti. Mbangula L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juve: Douglas Luiz, Mbangula, le varie uscite per il progetto

In questa notizia si parla di: juve - douglas - luiz - mbangula

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano.

#SANCHO #JUVE: ecco COSA succede! #TUDOR su #CONCEICAO e novitĂ per #MBANGULA e #DOUGLASLUIZ VIDEO Vai su X

Weah e Mbangula, il ritorno in panchina non cambia il futuro: la situazione con la Juventus. E Douglas Luiz... Vai su Facebook

Juventus: da Vlahovic a Douglas Luiz, da Nico Gonzalez a Mbangula e Weah. Il tesoretto delle cessioni; Weah e Mbangula, il ritorno in panchina non cambia il futuro: la situazione con la Juventus. E Douglas Luiz...; Calciomercato Juve, Douglas-Kelly senza barricate e la questione Mbangula.

Juventus: da Vlahovic a Douglas Luiz, da Nico Gonzalez a Mbangula e Weah. Il tesoretto delle cessioni - Nello scacchiere di Igor Tudor non ci sarà spazio per tutti i giocatori in rosa nella scorsa stagione. Da msn.com

Calciomercato, Osimhen resta al Galatasaray. Juve, Douglas Luiz per Sancho - Raggiunto un accordo quadriennale con ingaggio da 15 milioni all’anno, dopo un’ultima stagione ... Scrive ilmessaggero.it