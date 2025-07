Il gas apre in rialzo ad Amsterdam +1,3%

Avvio in rialzo per il gas sul mercato europeo. I future Ttf hanno iniziato le contrattazioni in progresso dell'1,26% a 34,05 euro al megawattora.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

