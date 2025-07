Europeo femminile 1-1 col Portogallo | venerdì con la Spagna è decisiva L’Italia spreca qualificazione rinviata

Un’Europeo femminile emozionante si tinge di amaro per l’Italia, che con il pareggio contro il Portogallo vede sfumare la qualificazione. La squadra di Andrea Soncin ha combattuto con cuore e talento, sfiorando la vittoria grazie a una prodezza di Cristiana Girelli, ma alla fine il sogno si interrompe. La delusione è grande, ma questa squadra ha dimostrato di avere un’anima forte e pronta a risplendere in futuro.

Tanta sofferenza, e alla fine il passaggio del turno non è arrivato: non è bastata voluta una prodezza balistica di Cristiana Girelli a venti minuti dalla fine, gol numero 59 in maglia azzurra per la capitana, per battere un Portogallo più coriaceo del previsto e superare la prima fase. Per l’ Italia femminile del ct Andrea Soncin non è arrivata la seconda vittoria nel girone che sarebbe valsa la qualificazione sicura: l’1-1 contro le lusitane obbliga le azzurre a fare almeno un punto per essere sicure della seconda fase, venerdì sera alle 21 contro la Spagna campione del mondo che ha dominato le prime due partite, battendo ieri il Belgio 6-2 dopo il 5-0 al Portogallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net