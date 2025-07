Bonus borraccia e sali minerali | rider e caldo gli incentivi proposti da Assodelivery

In un contesto di sfide crescenti per i rider, Assodelivery lancia un’iniziativa innovativa: bonus borraccia e sali minerali, insieme a un protocollo triennale contro il caldo. Dopo le polemiche su misure ritirate da altri operatori, l’associazione si impegna a garantire sicurezza e benessere, anche se la Cgil giudica ancora insufficiente il passo avanti. La lotta per condizioni migliori continua, perché ogni rider merita rispetto e protezione.

