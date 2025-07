Bocciatura con il 5 in condotta interviene il CdS | solo su fatti gravi e reiterati Verso la modifica dello Statuto degli studenti e studentesse

La recente normativa introduce importanti novità sulla valutazione del comportamento scolastico, in particolare riguardo alle bocciature con il voto di condotta pari o inferiore a sei decimi. Mentre il Consiglio di Stato interviene solo in casi di fatti gravi e reiterati, la legge n. 150 mira a creare un quadro più equo e trasparente. Scopriamo insieme come queste modifiche influiranno sul percorso educativo degli studenti e sulle pratiche disciplinari.

La legge n. 150, introduce un nuovo impianto normativo sulla valutazione del comportamento degli studenti, con novità per i voti di condotta pari o inferiori a sei decimi. Lo schema di regolamento attuativo è stato oggetto del parere n. 5812025 del Consiglio di Stato, reso il 13 giugno 2025, dedicato alla modifica del DPR 2491998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), sul solco della legge 150 e della legge 70 del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

