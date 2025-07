La Futsal riparte da Gardelli

La Futsal Cesena si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, e il protagonista di questa ripresa è Christian Gardelli. Il bomber dominicano, con le sue 23 reti nell’ultimo torneo e un totale di 181 gol in 158 partite, resta fedele ai colori bianconeri, nonostante l’interesse di club di Serie A. La sua riconferma rappresenta una spinta fondamentale per la squadra, che punta a superare ogni aspettativa anche nel prossimo campionato di A2 Elite, iniziando il 27 settembre.

La Futsal Cesena riparte dal suo bomber Christian Gardelli, pivot dominicano di 28 anni, 23 reti nell’ultimo torneo e in totale 181 gol in 158 gare in bianconero. Rimarrà a Cesena anche nel prossimo campionato di A2 Elite (inizierà il 27 settembre) nonostante avesse avuto numerose offerte dalla serie A. Si tratta di una conferma fondamentale in casa Futsal dopo quelle dei giorni scorsi del portiere Montalti (altro giocatore che era molto richiesto), Pieri, Pritoni, Traversari, Zandoli e dei giovani Pazzini, Samorì e Rida. Con bomber Gardelli chiuso così il capitolo rinnovi, la società come era nei piani iniziali è riuscita a trattenere quello che considera lo ‘zoccolo duro’ del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Futsal riparte da Gardelli

In questa notizia si parla di: futsal - gardelli - riparte - cesena

Futsal Cesena punta su Gardelli e Montalti per la nuova stagione in A2 Elite - Futsal Cesena punta forte sulla coppia di stelle Gardelli e Montalti, desiderosa di confermarsi tra le protagoniste dell’A2 Elite.

La Futsal riparte da Gardelli.

La Futsal riparte da Gardelli - La Futsal Cesena riparte dal suo bomber Christian Gardelli, pivot dominicano di 28 anni, 23 reti nell’ultimo torneo e in totale 181 gol in 158 gare in bianconero. Segnala ilrestodelcarlino.it

Riparte la Futsal, si gioca il venerdì sera - Il Resto del Carlino - La Futsal Cesena disputerà le gare del suo secondo campionato di A2 Elite, per la prima volta nel girone A, il venerdì, alle 20,30, al PalaPaganelli e non più al sabato, per evitare ... Si legge su ilrestodelcarlino.it