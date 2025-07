Atletica giovanile Tre medaglie all’Avis Macerata | vinti oro argento e bronzo

L’atletica giovanile di Avis Macerata brilla sui campi di Grosseto, conquistando tre medaglie tra oro, argento e bronzo ai Tricolori Juniores e Promesse. Un risultato straordinario che testimonia il talento e la determinazione dei giovani atleti, con protagonisti come Augusto Cecchetti, il lanciatore umbro che ha portato a casa l’oro nel peso juniores. Questi successi sono solo l’inizio di un futuro promettente per la società e i suoi talenti emergenti.

Un oro, un argento, un bronzo e altri ottimi risultati costituiscono il bottino dell’Avis Macerata a Grosseto dove si sono disputati i Tricolori Juniores (18-19 anni) e Promesse (20-22 anni). L’oro è stato vinto da Augusto Cecchetti, il lanciatore umbro proveniente dalla Libertas Città di Castello, società con cui l’Avis Macerata collabora da quasi 20 anni. Nella gara juniores del peso da 6 kg, il ragazzo, classe 2006, ha infilato una serie di lanci impressionante, andando a migliorare il suo PB per due volte con 17.74 prima e 17.77 subito dopo, misura che lo ha portato sul primo gradino del podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica giovanile. Tre medaglie all’Avis Macerata: vinti oro, argento e bronzo

