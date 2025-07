allegri si riprende un milan da champions

Allegri si riprende il Milan con la grinta dei campioni, pronto a guidare i rossoneri verso nuovi trionfi. Tra risate e imprevisti, la giornata a Casa Milan segna l’inizio di una nuova era, ricca di sfide e aspettative. E se il vero fuoco sarà quello in campo? Lo scopriremo presto, perché il calcio non aspetta mai.

"Ah beh, vedo che siete tutti presenti.". E giĂą una risata contagiosa per rompere il ghiaccio davanti ad una cinquantina di cronisti presenti in via Rossi. Alle 13 in punto l’Allegri 2.0 è ufficialmente cominciato nel quartier generale dei rossoneri. Con un curioso dettaglio: qualche istante prima a Casa Milan era suonato l’allarme anti-incendio. Ma non è stata una conferenza stampa di fuoco. Come sia da interpretare il “segnale“, lo capiremo piĂą avanti. Forse. Undici anni dopo rieccolo “Acciughina“. Di ottimo umore e giĂ carico. Dove eravamo rimasti? Dalla fredda notte del Mapei Stadium (gennaio 2014) e quella sconfitta per 4-3 contro il Sassuolo che gli costò la panchina ad un afoso lunedì di inizio luglio 2025 ne è passato di tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net