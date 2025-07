Pesca Un mare senza barriere al Barricata Fishing Club

giornata all'insegna dell'inclusione e della passione per la pesca. Un mare di emozioni, sorrisi e amici si è unito in un evento che dimostra come il divertimento possa essere un diritto di tutti, senza barriere. Questa 25esima edizione è stata una testimonianza di come l’unione possa superare ogni ostacolo, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha partecipato. E il futuro? Promette altre giornate di pura magia sul mare.

Una buona giornata di sole ha accompagnato la 25esima di “Un mare senza barriere”. Sono state 15 le imbarcazioni che hanno preso a bordo gli oltre 30 pescatori diversamente abili, tra cui anche alcune pescatrici, che hanno voluto aderire a questa belle iniziativa che il Barricata Fishing Club organizza da ormai 25 anni. Grande il lavoro del presidente del Club Riccardo Piccinardi, coadiuvato da collaboratori e volontari per portare a termine una organizzazione praticamente impeccabile. Importante anche il riscontro prettamente sportivo perché la barca vincitrice ha portato alla pesa oltre 10 kg. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pesca. Un mare senza barriere al Barricata Fishing Club

