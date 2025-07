D opo quasi sei decenni sulla scena, Michael Douglas ha annunciato il suo ritiro. Partecipando al Karlovy Vary International Film Festival, nella Repubblica Ceca, l’attore 80enn e ha condiviso le ragioni dietro questa decisione, lasciando però aperta una porta a futuri progetti che potrebbero catturare la sua attenzione. Michael Douglas premiato al Taormina Film Festival X Leggi anche › Michael Douglas a Taormina: «La mia più grande fortuna è stata sposare Catherine Zeta-Jones» Michael Douglas annuncia il ritiro. « Non ho lavorato dal 2022 di proposito, perché ho capito che dovevo fermarmi», ha dichiarato Douglas durante una conferenza stampa al festival, come riportato da People. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sta però lavorando a un piccolo film indipendente. E il suo nome continua a risuonare nel mondo del cinema grazie al figlio Dylan Douglas, pronto a debuttare come attore nel thriller "I Will Come to You"