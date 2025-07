Taiwan in crisi energetica | geotermia e offshore per blindare l’industria dei chip

Taiwan affronta una crisi energetica senza precedenti, minacciando la sua fondamentale industria dei chip. Per blindare questa risorsa strategica, il governo di William Lai sta puntando su soluzioni innovative come la geotermia, il potenziamento delle energie rinnovabili e lo sviluppo dell’offshore. Una sfida cruciale che potrebbe rivoluzionare il panorama energetico dell’isola e consolidare la posizione globale del settore dei semiconduttori. La situazione è delicatissima, e non solo perché...

Sfruttare la geotermia, potenziare le rinnovabili e rilanciare l’offshore per lanciare una rivoluzione energetica senza precedenti e blindare così la strategica industria nazionale dei semiconduttori. Lavori in corso a Taiwan, dove il governo guidato da William Lai sta affinando nuovi approcci per scongiurare i rischi di blackout e ogni altra minaccia in grado di paralizzare il settore dei chip. La situazione è delicatissima, e non solo perché potrebbe scoppiare da un momento all’altro una grave crisi militare con la Cina. Taipei ha infatti già proceduto con la dismissione delle sue centrali nucleari, deve fare i conti un sostanziale declino dell’ opzione offshore ed è consapevole che l’ importazione di Gnl è rischiosa dal punto di vista geopolitico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Taiwan in crisi energetica: geotermia e offshore per blindare l’industria dei chip

