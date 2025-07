L’Italia brucia ma gli elicotteri anti-incendio sono fermi per burocrazia | il caso degli Erickson S64F

L’Italia brucia e le fiamme divorano boschi e territori, mentre gli eroi del cielo restano immobili. Gli Erickson S64F, i più potenti elicotteri anti-incendio d’Europa, sono fermi dal 26 giugno a causa di una complicata burocrazia. Un paradosso che mette in crisi la nostra capacità di intervento. La domanda è: quando potremo tornare a contare su questi giganti del cielo per proteggere il nostro patrimonio naturale?

Mentre l’estate porta con sé un’escalation di incendi boschivi, tra i peggiori degli ultimi anni, i più potenti elicotteri antincendio d’Europa sono fermi a terra per motivi burocratici. È quanto sta accadendo agli Erickson S64F dei vigili del fuoco, veri e propri colossi del cielo capaci di riversare 10mila litri d’acqua in meno di un minuto. Eppure, dal 26 giugno, sono tutti indisponibili. Motivo? Una dicitura che lascia sgomenti: «Indisponibilità per causa burocratica». Come riporta il Corriere della Sera, il centro operativo di Ciampino (Coan), punto nevralgico del dispositivo aereo antincendio italiano, è attualmente inattivo. 🔗 Leggi su Open.online

