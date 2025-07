McTominay incredibile tentativo dall’Arabia | cosa ha deciso il centrocampista

Dall’Arabia emergono dettagli su un possibile approccio nei confronti di Scott McTominay, protagonista della scorsa Serie A e ormai volto noto del Napoli. Le sue prestazioni da MVP hanno catturato l’attenzione anche oltre i confini italiani, suscitando interesse tra i club arabi. Ma cosa ha deciso il centrocampista scozzese? La risposta potrebbe ridefinire le sue prossime tappe sportive, lasciandoci con la domanda: continuerà a stupire in Italia o si lascerà tentare da nuove sfide?

Dall’Arabia emerge un tentativo per il centrocampista scozzese del Napoli: cosa filtra sulla decisione del calciatore in vista della prossima stagione L’MVP della scorsa Serie A, impossibile che non fosse così. Scott McTominay ha conquistato il Napoli e l’Italia, ma non solo. Le prestazioni del centrocampista sono arrivate anche in Arabia, che ha un occhio di riguardo sempre fisso sulle vicende del campionato italiano. Non è un caso che Simone Inzaghi sia il nuovo allenatore dell’Al-Hilal (dove giocano Koulibaly e Milinkovic-Savic ndr) e che ben presto anche Theo Hernandez si trasferirà in Saudi Pro League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it