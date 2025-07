Sottocorona | Un altro pianeta Come cambiano le temperature occhio ai venti

Sottocorona ci guida tra le meraviglie di un pianeta che sembra cambiare volto: temperature in evoluzione e venti da tenere d'occhio. Tre zone chiave emergono all’orizzonte: il Nord-Est con nuvole intense, il Centro con qualche precipitazione e un'area con nuvole evidenti. Con il suo solito realismo, l’esperto ci invita a monitorare attentamente le variazioni climatiche, poiché anche un lieve cambiamento può avere effetti significativi. Ecco cosa ci attende nelle prossime ore.

Sono tre le zone "da tenere sott'occhio": il Nord-Est "perchĂ© le nuvole sono intense", il Centro "con qualche precipitazione" e un'altra zona con nuvole in evidenza. Ad anticiparlo è Paolo Sottocorona nel suo quotidiano intervento su La7, dove diffonde ogni mattina le ultime previsioni meteo. Partendo dal Sud, l'esperto ha fatto notare che "resta qualche fenomeno qui e lĂ , ma non è una situazione da temporali". Lo stesso vale per il Centro, ma "come arriviamo nelle Marche, nella Romagna e nel Veneto, le zone gialle e rosse ci sono", ha spiegato. Sulla parte occidentale, invece, "di questi fenomeni non ce ne sono". 🔗 Leggi su Iltempo.it