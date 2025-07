Scott Redding | Dorna fa male alla Superbike Zero pubblicità e un calendario di m…a!

Scott Redding, il talento britannico della Superbike, attraversa una stagione difficile che mette in discussione le sue ambizioni. Dopo un avvio promettente a Phillip Island, con piazzamenti di rilievo, il suo percorso sembra essersi arenato, lasciandolo nell’ombra. Le aspettative erano alte, ma la realtà sembra diversa: cosa sta davvero ostacolando il suo cammino? Scopriamo insieme i dettagli di questa corsa incerta e le prospettive future di Redding nel mondo delle due ruote.

Scott Redding non sta vivendo una stagione soddisfacente in Superbike. Dopo un promettente inizio a Phillip Island (un quinto e due quarti posti) è sprofondato nell'anonimato. Sicuramente, il trentaduenne britannico si aspettava di più dal suo ritorno in sella a una Ducati (seppur privata nel team MGM Bonovo), azienda con la quale aveva corso da protagonista nel biennio 2020-2021 prima dell'infelice passaggio alla Bmw. Evidentemente, alla luce della situazione, all'inglese poco importa di essere politicamente corretto. Alla vigilia dell'appuntamento di casa di Donington, ha infatti rilasciato una speziata intervista al portale speedweek.