La promessa di Trump a Zelensky | Difenderemo i cieli di Kiev Ma la spedizione di armi resta sospesa Deluso da Putin

In un contesto di tensioni e alleanze mutevoli, Donald Trump ha rassicurato Zelensky sulla sua volontà di difendere i cieli di Kiev, promettendo sostegno. Tuttavia, la sospensione delle forniture di armi statunitensi rimane un punto di incertezza, lasciando deluso il presidente ucraino. La recente conversazione rivela le complessità diplomatiche di questa crisi, dove le promesse si scontrano con le decisioni politiche, e il futuro dell’assistenza militare resta incerto.

Donald Trump ha rassicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di non essere il responsabile del recente blocco delle forniture militari statunitensi a Kiev. A rivelarlo è un’esclusiva del Wall Street Journal, che cita fonti vicine alla conversazione telefonica avvenuta venerdì scorso tra i due leader. Secondo quanto riportato, Trump avrebbe spiegato a Zelensky di aver ordinato una revisione delle scorte di munizioni del Pentagono dopo l’attacco americano ai siti nucleari iraniani avvenuto il mese scorso. Tuttavia, il presidente americano avrebbe precisato di non aver disposto personalmente alcun congelamento delle spedizioni di armi all’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

