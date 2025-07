La reunion degli Oasis ci fa pensare che non ci sia crisi economica che siamo ancora giovani e che va tutto bene

L'ironia del destino ha voluto che, mentre gli Oasis riunivano i loro cuori sul palco, io fossi a Londra, lontana da Cardiff e dal trambusto. In un mondo che sembra attraversare crisi e incertezze, un concerto così ci ricorda che, almeno per un momento, possiamo sentirci ancora giovani e spensierati. Questa è la magia di essere Millennials nel 2025: trovare momenti di pura felicità tra le sfide quotidiane. E questa volta, niente rimpianti, solo musica e speranza.

Nuova puntata di Avere trent’anni, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovani adulti del 2025 Mi trovavo a Londra, a due ore di treno da Cardiff, mentre gli Oasis tornavano sul palco per la prima volta dopo sedici anni. È successo per puro caso, non ero tra i sessantamila del Principality Stadium, non avevo il biglietto e non mi ero nemmeno messo in fila durante il controverso click-day di un anno fa. Suppongo che non volessi beccarmi una delusione. Frequentavo le medie quando uscì Heathen Chemistry. Avevo appena scoperto i Beatles e la sorella maggiore del mio compagno di banco ci assicurò che gli Oasis erano meglio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La reunion degli Oasis ci fa pensare che non ci sia crisi economica, che siamo ancora giovani e che va tutto bene

In questa notizia si parla di: giovani - oasis - reunion - pensare

È successo davvero! 4 luglio 2025 – Cardiff. Oasis. Reunion. Dopo anni di silenzi, litigi e false speranze... Liam e Noel di nuovo insieme sullo stesso palco, mano nella mano. Non era solo un concerto. Era una botta emotiva, un viaggio nel tempo. "Rock ’n’ Vai su Facebook

La reunion degli Oasis ci fa pensare che non ci sia crisi economica, che siamo ancora giovani e che va tutto bene; Alla Gen Z interessano ancora i Radiohead?; Chi erano, e chi sono, gli Oasis - Giovanni Ansaldo.

La reunion degli Oasis ci fa pensare che non ci sia crisi economica, che siamo ancora giovani e che va tutto bene - Per i millennial il ritorno dei fratelli Gallagher è la chiusura di un cerchio attorno a un mito fatto di nostalgia e sogni rimandati ... Come scrive gqitalia.it

Reunion degli Oasis a Cardiff, siamo stati alla seconda data ed ecco il nostro racconto del concerto (e non solo) - In una cittadina letteralmente presa d'assalto dai fan di tutta Europa (Italia compresa), i fratelli Gallagher e la band hanno portato in scena due ore piene di ritmo e pura energia. Si legge su wired.it