ariosto sesto alle finali che brave le under 14

Seste classificate su sedici partecipanti e tanti sorrisi e soddisfazioni. Termina quindi con la sconfitta nella finale valevole per la 56 posizione, per le giovanissime atlete della Pallamano Ariosto la prestigiosa fase finale dei campionati nazionali Under 14. Tre vittorie e tre sconfitte (due di appena un gol di scarto con Cingoli e una con Laugen dominatrice del torneo), che rendono questa esperienza decisamente positiva per le giovanissime ragazze ferraresi guidate in panchina da coach Chiara Ferrara. Per l'Ariosto una ulteriore tappa di crescita, da parte di un floridissimo vivaio che dovrà produrre tra qualche anno le giocatrici capaci di rappresentare Ferrara nella massima serie con la gloriosa divisa fucsia dell'Ariosto.