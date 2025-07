OraSì la svolta | Bottaro traghettatore Dopo 20 anni finisce l’era Vianello

Una nuova era prende forma nel mondo del Basket Ravenna: dopo due decenni di leadership Vianello, la famiglia Bottaro traccia il suo cammino, con Giorgio Bottaro alla guida. La storica svolta rappresenta un momento cruciale per la società che si appresta a scrivere un capitolo innovativo e ricco di sfide. Con Mauro Montini come nuovo presidente e Lorenzo Nicoletti confermato come dg, la stagione promette emozioni e grandi opportunità ...

È una svolta storica quella del Basket Ravenna. Da ieri, Giorgio Bottaro ha ereditato dalla famiglia Vianello il 100% delle quote. Dopo 20 anni di presidenza, a Roberto Vianello (scomparso lo scorso aprile all’età di 76 anni), succede Mauro Montini. Bottaro, che è anche ds di Torino di A2, sarà una sorta di traghettatore e uomo di fiducia, individuato dalla stessa famiglia Vianello. Lorenzo Nicoletti resta il dg. Da preparare c’è la stagione 2025-26, la terza consecutiva in serie B. Stagione che parte oggi con l’ufficializzazione del tecnico Andrea Auletta, trentenne ex coach di Cassino. "Per diversi mesi – ha raccontato Bottaro, ieri nella conferenza tenuta a palazzo Merlato alla presenza del sindaco Barattoni e di tantissimi amici e addetti ai lavori come Minghetti, Ciatto, Fresa, Maioli, Ambrassa, Petrozziello, Bondi, Angelini Tosi Brandi, Umberto Suprani e Sergio Bottaro – ci siamo trovati di fronte ad un bivio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - OraSì, la svolta: Bottaro traghettatore. Dopo 20 anni finisce l’era Vianello

