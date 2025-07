Belen senza freni urla e litiga violentemente in strada De Martino la calma | cosa è successo

Belen Rodriguez si trova al centro di un nuovo episodio turbolento, questa volta in strada, con urla e litigi violenti che hanno lasciato i fan senza parole. Dopo gossip e rumors di risse passate, la showgirl argentina si trova di nuovo sotto i riflettori per una scena che mette in discussione il suo equilibrio. Cosa sta succedendo davvero? La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri, e il mistero ancora avvolge questa vicenda.

Non sembra essere un periodo facile per Belen Rodriguez, al centro di nuovi gossip che la vedono protagonista di episodi poco edificanti. Dopo le voci di una presunta rissa fuori da un locale milanese lo scorso maggio, e le immagini diffuse da Gabriele Parpiglia che mostravano una donna molto simile a Belen spintonare un'altra ragazza, un nuovo episodio scuote la showgirl argentina. Questa volta, secondo quanto riportato sempre da Parpiglia, Rodriguez avrebbe dato vita a un'accesa lite con un rider sotto casa sua, tra urla e offese che avrebbero attirato l'attenzione di diversi passanti. Provvidenziale sarebbe stato l' intervento di Stefano De Martino, che si trovava nei paraggi e avrebbe tentato di riportare la calma.

