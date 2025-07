Wimbledon day 08 | Dimitrov ko Sinner quasi!

Un Monday tutto da seguire al tennis, tra sorprese e incertezze. Mentre aspettiamo gli esiti dei controlli di Jannik Sinner e riflettiamo sulla sconfitta di Sonego, c’è chi non si ferma: Cobolli continua a sorprendere con il suo talento. La scena del tennis italiano mantiene viva la passione, e noi vi aspettiamo in diretta su TennisMania alle 8:15 per aggiornamenti e analisi. Non mancate!

In attesa di conoscere gli esiti dei controlli a cui si sottoporrà Jannik questa mattina, il magic monday viene un po’ guastato. Dalla preoccupazione per il gomito destro del n. 1 del mondo e dalla sconfitta di Sonego. Chi continua a volare è Cobolli. Vi aspettiamo in diretta a TennisMania, ore 8:15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon day 08: Dimitrov ko, Sinner quasi!

In questa notizia si parla di: wimbledon - dimitrov - sinner - quasi

Sinner e infortunio Dimitrov a Wimbledon, match fa discutere big e tifosi - Il torneo di Wimbledon si infiamma tra emozioni e polemiche, dopo che Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale in un match avvolto da controversie.

Le lacrime di Grigor Dimitrov e le parole di Jannik Sinner, quasi di scuse nei confronti del pubblico e dello stesso tennista bulgaro. Ecco l’immagine finale dell'ottavo di Wimbledon dove il n.1 del mondo approfitta dell’infortunio subito da Dimitrov, che era in van Vai su Facebook

#Wimbledon stai sotto, dominato dall’avversario, possibilità di vittoria vicine allo zero: si sfonda l’avversario. Se #Sinner vincerà questo Slam ci sarà un grande asterisco. PS: io quasi quasi me ritirerei per rispetto di #Dimitrov e del match che stava giocando. Vai su X

L'imbarazzo di Sinner dopo il ritiro di Dimitrov in lacrime: «Non mi sento vincitore». L'azzurro gli porta le borse nello spogliatoio - Il video; Sinner ai quarti di Wimbledon: vede l’inferno, poi Dimitrov si ritira; Sinner ai quarti dopo il ritiro di Dimitrov: Grigor avanti 2 set a 0 ma va ko, Jannik lo consola!.

Jannik Sinner non festeggia la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon - Jannik Sinner nella consueta intervista di fine partita si è quasi scusato per la qualificazione ottenuta ai quarti di finale di Wimbledon ... Segnala msn.com

Wimbledon, Sinner consola e aiuta Dimitrov in lacrime dopo il ritiro (col bulgaro avanti 2 set a 0 su Jannik) - VIDEO - Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor ???? pic. Si legge su affaritaliani.it