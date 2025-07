Maggioli a Fossombrone.

Il Fossombrone si rinforza con l’esperto difensore centrale Gianluca Maggioli, forte di quasi 200 presenze in Serie D e passato per Trestina, San Marino e Lentigione. A Urbania arriva anche Giuseppe Serges, promettente attaccante del 2003, proveniente da Alma Juventus Fano. Mentre Buonavoglia, giovane attaccante classe 2001, sceglie il Notaresco. Intanto, il Muraglia annuncia nuovi arrivi, consolidando la sua rosa.

Il Fossombrone ha ingaggiato il difensore centrale Gianluca Maggioli ('99) con quasi 200 partite in serie D, ex Trestina e nell'ultima stagione a San Marino e Lentigione. Nuovo arrivo ad Urbania: Giuseppe Serges attaccante classe 2003 ex Alma Juventus Fano e nell'ultima stagione a Urbino. L'attaccante Buonavoglia, classe 2001, che piaceva all'Urbania ha firmato per il Notaresco (girone F serie D). Il Muraglia ha annunziato gli ingaggi di Luca Iacomucci, (2004) del Vismara e di Lorenzo Gurini, (2005) ex K Sport Montecchio Gallo. Il Sant'Orso ha ingaggiato i portieri ex Pontesasso Francesco Taurisano ('91) e Giacomo Urbinati ('92), il difensore Francesco Perelli (2005) ex Juniores Csi Delfino Calcio e l'attaccante Aliou Gueye ('96) reduce da una stagione super con il Fano (17 gol e vinto il campionato di Terza Categoria).