Maxi blitz antidroga 28 arresti | colpito gruppo a Roma guidato da boss della ‘ndrangheta

Un'azione decisa delle forze dell'ordine smaschera un pericoloso gruppo criminale a Roma, guidato da un boss della 'ndrangheta. Ventotto arresti e numerose accuse testimoniano la determinazione di combattere il traffico internazionale di droga e le attività illecite che minacciano la nostra città . Un colpo duro alla criminalità organizzata: scopriamo insieme i dettagli di questa maxi operazione.

Ventotto persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, nonché dei reati di tortura e detenzione di armi. Il gruppo era operativo a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

