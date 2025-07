Promozione Maranello ben undici gli arrivi Confermati Schiavone e Ingrami

ricca di successi e soddisfazioni. La presentazione della nuova rosa, con ben undici arrivi tra cui Schiavone e Ingrami, segna un entusiasmante punto di partenza per il Maranello. Dopo aver scritto pagine importanti nella Prima categoria, il club si prepara a conquistare nuovi traguardi nel campionato di Promozione, rafforzato dall’entusiasmo della comunità e dalla passione dei suoi tifosi. Che questa stagione sia all’altezza delle aspettative!

È stata presentata presso il campo Ferrari la nuova rosa del Maranello, fresco di ritorno in Promozione dopo la splendida cavalcata che ha portato alla vittoria dei playoff regionali di Prima categoria. All’evento erano presenti anche il sindaco Luigi Zironi e l’assessore allo sport Juri Fontana. "Complimenti per il percorso dello scorso anno le parole del primo cittadino – concluso con la vittoria dei playoff. Vi auguriamo una stagione all’insegna del divertimento, dello spirito di squadra e di tante soddisfazioni". Anche il presidente Giovanni Morandi ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto durante l’estate: "Sono molto contento di come il direttore sportivo e il mister hanno costruito la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Maranello, ben undici gli arrivi. Confermati Schiavone e Ingrami

In questa notizia si parla di: promozione - maranello - undici - arrivi

Maranello vince 1-0 contro Spilamberto e avanza in Promozione - Maranello vince con un 1-0 contro Spilamberto, conquistando così la promozione. La partita è decisa da un gol di Moscardini, mentre entrambe le squadre mostrano impegno e determinazione.

Promozione. Maranello, ben undici gli arrivi. Confermati Schiavone e Ingrami; CALCIO MERCATO: BEN UNDICI IN USCITA ALLA VIANESE E LEONCELLI LASCIA IL MONTECCHIO.

Daniele Giovanelli riporta i biancoblù di Maranello in Promozione - Il Resto del Carlino - Quando Daniele Giovanelli è arrivato a Maranello 6 anni fa, dopo la discesa in Prima, aveva fatto una promessa al presidente Giovanni Morandi, che da mercoledì sera è realtà. Da ilrestodelcarlino.it

Calcio Promozione: arrivi al Lanusei, Lanteri e Usinese - L'Unione Sarda.it - Va avanti il mercato delle squadre di Promozione anche in vista dell'avvio della Coppa Italia in programma per domenica. Scrive unionesarda.it