Manovra | lunedì nuovo vertice dopo la fiducia ma per Renzi “bicchiere mezzo pieno”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Per Matteo, che fino a pochi giorni fa era sul piede di guerra e chiedeva l’abolizione totale di plastic e sugar tax, il bicchiere è “pieno”. Ma evidentemente le tensioni sullaall’interno della maggioranza non sono del tutto risolte, se il premier Giuseppe Conte annuncia chesera –il voto didel Senato atteso nel pomeriggio – ci sarà un altroa Chigi. “Per quanto possibile cercheremo di migliorare ancora più quello che è in discussione”, la spiegazione. Del resto “ogni anno è un parto difficile”. Venerdì l’aula ha terminato la discussione generale e sono stati approvati gli ultimi emendamenti. Arriva una sorta di piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di atti, comunicazioni e avvisi della Pubblica amministrazione. Comprese dunque le multe, esclusi invece ...

