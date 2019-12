Con la fotocamera di Google Pixel 4 anche Babbo Natale deve fare attenzione a come si

La cover anti leak non riesce a nasCondere la fotocamera di Samsung Galaxy S11 : Il presunto Samsung Galaxy S11 si mostra nelle prime (sgranate) immagini reali, confermando la fotocamera posteriore sporgente. L'articolo La cover anti leak non riesce a nascondere la fotocamera di Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

Dopo avervi parlato della batteria da 5000mAh che probabilmente sarà implementata sotto il cofano del Samsung Galaxy S11 Plus, eccoci qui pronti a riferirvi dettagli importanti sulla fotocamera del prossimo top di gamma del colosso di Seul, che, stando a quanto riportato da 'smartdroid.de', avrà molto da offrire. Il device non sarà da meno allo Xiaomi Mi Note 10, che ricordiamo montare un comparto fotografico principale da 108MP.

In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Xiaomi con migliore fotocamera presenti sul mercato. Infatti la marca cinese non fa solo terminale molto prestanti dai prezzi onesti, ma porta anche soluzioni fotografiche prestanti

DxOMark ha pubblicato la propria recensione della fotocamera frontale di Nokia 7.2, uno degli smartphone più interessanti tra quelli di Nokia

Si torna finalmente a parlare di Honor 10, smartphone lanciato più di un anno fa sul mercato italiano e ancora molto Diffuso dalle nostre parti. In attesa di una svola ufficiale per quanto concerne EMUI 10 dopo le notizie preliminari che vi abbiamo riportato in merito durante il mese di ottobre, oggi 2 dicembre tocca soffermarsi su un altro aggiornamento che dovrebbe migliorare in modo apprezzabile il modo in cui siamo soliti utilizzare giorno

Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha dichiarato che Redmi K30 avrà il primo sensore di immagini ad alta risoluzione al mondo.

Torniamo a parlare del Samsung Galaxy S11, dopo avervi comunicato circa il passaggio su GeekBench del modello 5G, che ha mostrato a tutti la propria forza bruta. Ice universe prende nuovamente parola, rivelando un piccolo, ma non trascurabile, particolare sulla fotocamera del prossimo top di gamma del colosso di Seul, vale a dire il sensore laser per la messa a fuoco (verso la prima introduzione sulla serie dei Galaxy

I nuovi HONOR V30 e V30 Pro integreranno una fotocamera con filtro RYYB per scatti in condizioni di luce scarsa

L'ultimo aggiornamento del porting di Google Fotocamera, Google Camera PX in versione 4.0, introduce una novità per i creativi

I telefoni Honor continuano a essere acquisti "smart", con prestazioni interessanti a prezzi decisamente competitivi. Il nuovo Honor 9X mantiene inalterata questa proposizione ma ha il limite di fermarsi qui. Non va oltre al compitino, pur svolgendolo a dovere. In un periodo certo non semplice per l'azienda madre cinese (Huawei), probabilmente sarebbe stato necessario osare di più. Il problema è che gli smartphone in questa fascia di prezzo,

Apple ha rinnovato la propria Smart Battery Case, la custodia dedicata agli Smartphone iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max che integra anche una batteria aggiuntiva per aumentare l'autonomia del dispositivo. Quest'anno inoltre c'è anche una piccola novità molto utile e attesa dagli appassionati: il tasto dedicato per la fotocamera. Sostanzialmente, rispetto alla versione dello scorso anno per gli iPhone dello scorso anno, Apple non

Secondo un'indagine dei ricercatori sulla sicurezza di Checkmarx, alcuni dispositivi Android potrebbero presentare un difetto di sicurezza, un'app potrebbe registrarti a tua insaputa utilizzando la videocamera e il microfono del dispositivo. Per fortuna, finora non sono stati segnalati attacchi che sfruttano il bug. Tuttavia, i ricercatori di Checkmarx sono stati in grado di creare