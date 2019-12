Beata l’ignoranza di chi non capisce un cavolo

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sappiamo tutti che il corpo di una donna e quello di un uomo subiscono diversi cambiamenti ormonali e che ognuno a modo suo ha un modo particolare di svilupparsi. Per questo motivo, non puoi aspettarti che un gentiluomo provi il vero dolore che una donna subisce durante il parto, o nemmeno immaginare il disagio e l’esperienza dolorosa di un crampo mestruale. Nonostante i molti simulatori di nascita che un uomo può provare, comprendiamo che conoscere la vera esperienza di questo tipo di dolore è completamente impossibile. Tuttavia, ogni donna si aspetta che, anche se non sanno come si sente, qualsiasi gentiluomo rispetti e sia un po’ premuroso su questo tipo di problema. Tuttavia, sembra che un giovane su Internet abbia perso qualsiasi tipo di condiscendenza con queste donne doloranti e ...

rewindlive1897 : @gumas75 Tra l'altro, 'Italia' è il nome con cui i greci chiamavano proprio la Calabria... Beata ignoranza... - Fds1988 : @tancredipalmeri Beata ignoranza... anche se, anche per te, non dovrebbe essere difficile capire cosa vuol dire x l… - VMsceneggiatori : @bianca_cappa Vacanze in America - Beata l'ignoranza -